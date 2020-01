De Rijnhoven vernieuwt raad van toezicht

Interessant voor u

Alexander Monro Ziekenhuis opent tweede locatie in Weert

Het Alexander Monro Ziekenhuis gaat uitbreiden met een tweede locatie in het St. Jans Gasthuis Weert. Het ziekenhuis in Bilthoven is gespecialiseerd in de behandeling en diagnose van borstkanker. Donderdagmiddag tekenen de bestuurders van beide partijen het definitieve contract.