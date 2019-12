De Verbinding Beek onder verscherpt toezicht

De zorgorganisatie biedt een woonvoorziening voor cliënten met somatische en/of psychogeriatrische problematiek of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Volgens de inspectie verleent De Verbinding Beek geen goede zorg. De Verbinding Beek B.V. staat vanaf 6 december 2019 voor vier maanden onder verscherpt toezicht.

Risico’s

Op 30 oktober 2019 bracht de IGJ een onaangekondigd bezoek aan De Verbinding Beek. Er werden toen tekortkomingen geconstateerd op de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlening en sturen op kwaliteit en veiligheid. De aanbieder zou onvoldoende zicht hebben op de risico’s en verbeterpunten in de zorg en zou hier nauwelijks op acteren, aldus de IGJ. De inspectie signaleert daardoor risico’s voor de cliënten.

Tekortkomingen

Volgens de inspectie maken de zorgverleners te weinig professionele afwegingen over de benodigde zorg aan cliënten. Zorgverleners en behandelaren buiten de organisatie worden niet tijdig ingeschakeld. Ook zijn de cliëntdossiers zijn niet actueel en volledig. Verder zou het bestuur niet aansturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Binnen vier maanden moet De Verbinding Beek voldoen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie zal dan beoordelen of de situatie is verbeterd of dat er verdere stappen nodig zijn in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Reactie

De Verbinding erkent in een reactie aan de Inspectie de problemen. De komende 4 maanden gaat de organisatie er aan werken een stabiele zorgaanbieder te worden die wel aan alle gestelde eisen voldoet. Daarvoor hebben ze een verbeterplan opgesteld.