De wijkverpleging en de race naar de bodem

Zorgaanbieders in de wijkverpleging zeggen dat de tarieven niet-kostendekkend zijn, terwijl ze wel zwarte cijfers schrijven. Jeroen van de Oever, woordvoerder van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis, legt op de website van ActiZ uit dat achter de zwarte cijfers een afbraak van de wijkverpleging schuilgaat.

Zorgaanbieders compenseren hun verliezen in de wijkverpleging met inkomsten uit de Wlz of de Wmo. Dat is de belangrijkste reden dat ze, ondanks de niet-kostendekkende tarieven, zwarte cijfers schrijven, legt Jeroen van de Oever, tevens directievoorzitter van zorgorganisatie Fundis, uit. Zwarte cijfers zijn noodzakelijk om kredietwaardig te blijven voor banken en het Waarborgfonds Zorg. Zorgaanbieders hebben daarom maar beperkt ruimte om financieel onrendabele contracten te weigeren.

Verliezen wijkverpleging

Het gevolg van de verliezen op de wijkverpleging is wel dat allerlei noodzakelijke investeringen niet gebeuren. Er zijn te weinig middelen voor “opleidingen, goede afstemming en samenwerking, investeringen in ict voor bijvoorbeeld overdrachten en informatie-uitwisseling of investeringen in thuiszorgtechnologie”.

Race naar de bodem

Bovendien blijven de niet-kostendekkende tarieven nog jarenlang doorwerken. In het jaarlijkse zorginkoop-circus vormen de te lage tarieven het uitgangspunt voor een nieuwe onderhandelingsronde. Kortingen worden niet gerepareerd, maar werken lang door. Van den Oever noemt dit “de race naar de bodem…”

Hoge werkdruk

Ook voor zorgmedewerkers en cliënten zijn er gevolgen. De werkdruk is te hoog en er is nauwelijks tijd voor de eigen professionele ontwikkeling. Dat komt doordat de focus volledig ligt op de directe zorgverlening, want alleen daarvoor krijgen zorgaanbieders betaald.

Cliënten wachten langer

Cliënten moeten ook steeds langer wachten of krijgen soms “nee” te horen. De ondergrens is bereikt, wat betreft Van den Oever.

Nieuwe bekostiging wijkverpleging

Als oplossing pleit Van den Oever voor een nieuwe bekostiging wijkverpleging. Die zou ook ruimte moeten bieden voor opleiding, afstemming, samenwerking en investeringen in thuiszorgtechnologie. De onderhandelingen met zorgverzekeraars zouden niet alleen moeten gaan over doelmatigheid, maar over de grote opgave waarvoor de wijkverpleging staat.

Noodklok voor wijkverpleging

Op 31 augustus hebben negentien grote zorgaanbieders een dringende oproep gedaan aan de overheid en zorgverzekeraars om te investeren in thuiszorg.