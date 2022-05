De Wulverhorst benoemt nieuwe toezichthouder

Ouderen- en welzijnsorganisatie De Wulverhorst in Oudewater heeft in Jeroen Dikken een nieuw lid van de raad van toezicht gevonden. Dikken zal de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid behartigen.

Dikken is verpleegkundige, docent verpleegkunde en senior onderzoeker bij de lectoraten ‘Revalidatie en Technologie’ en ‘Urban Ageing’ aan De Haagse Hogeschool, Den Haag. Tevens is hij bestuurslid van de V&VN Geriatrie & Gerontologie. Jeroen richt zich met zijn huidige werkzaamheden op het (inter)professioneel leren en ontwikkelen van verzorgenden en verpleegkundigen in een steeds complexer wordende zorgcontext. Met zijn onderwijs en onderzoek draagt hij bij aan het excelleren van verpleegkundigen, wat ook ten goede komt aan excellente kwaliteit van zorg voor de oudere cliënt.

De Wulverhorst laat weten enorm verheugd te zijn haar raad van toezicht met een sterk inhoud gedreven en zeer ervaren professional te hebben uitgebreid. “Het versterkt onze strategie van excellente zorg en welzijn voor de lokale gemeenschap.”