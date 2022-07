De ziekenhuisarts dreigt alweer te verdwijnen

Pas tien jaar heeft Nederland speciaal opgeleide ‘ziekenhuisartsen’, die naar de hele patiënt kijken in plaats van alleen naar hart, long of knie. Het kabinet wil nu de stekker uit dat experiment trekken, tot verdriet van de artsen en ziekenhuizen. Dat schrijft Trouw .

De ziekenhuisarts gold tien jaar geleden als een grote belofte. Ziekenhuizen hadden behoefte aan een generalistische arts die verschillende gezondheidsproblemen in onderling verband kan zien en als spin in het web opereert tussen de specialistische cardiologen, neurologen en longartsen. Het idee was afgekeken uit de VS, waar al 50.000 artsen werken als brede ‘hospitalist’.

75 dokters

Sinds 2012 zijn 75 dokters als ziekenhuisarts opgeleid. De ziekenhuizen zijn positief over het nieuwe vak. Toch dreigt het weer te verdwijnen – zoals vaker in de zorg door een centenkwestie. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is niet overtuigd van de ‘noodzakelijkheid’ van het specialisme, en wil de opleiding niet structureel betalen. De opleiding kreeg een tijdelijke subsidie, maar die is voorbij. (ANP)