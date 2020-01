De Zijlen fuseert met antroposofische aanbieder

Interessant voor u

Nieuws

Reade benoemt reumatoloog in raad van toezicht

Aanbieder van revalidatiezorg Reade in Amsterdam heeft reumatoloog Iet van Albada -Kuipers per 1 januari 2020 benoemd als lid raad van toezicht. Zij volgt Ernest Briët op die aftreedt in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.