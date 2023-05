De Zorggroep start met Volledig Pakket Thuis voor ouderen

De Zorggroep start in juni met een pilot Volledig Pakket Thuis (VPT) in de gemeente Venlo. Vanaf deze week worden er kandidaten geworven voor een nieuw team.

De pilot loopt tot en met september. Het streven is om VPT na afronding van de pilot in alle werkgebieden verder uit te rollen.

Alternatieven

De Zorggroep heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en hen toch de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Hiervoor zoekt de zorgorganisatie naar alternatieven voor verpleeghuiszorg, zonder nieuwe verpleeghuisplekken te creëren.

Een van deze alternatieven is het VPT, waarbij wonen en zorg wordt gescheiden. Het VPT biedt ouderen de kans om in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen en om zo lang mogelijk de eigen regie te behouden.

In de wijk

De Zorggroep gaat starten deze dienstverlening aan te bieden in de wijk. Dit is een bewuste keuze omdat zij beschikt over een goed dekkend netwerk van zorg- en welzijnsdiensten in Noord- en Midden-Limburg, inclusief verbindingen in het sociaal domein.

Het VPT is een totaalpakket van zorg en diensten, verzorgd door De Zorggroep en onder regie van een vaste contactpersoon voor de cliënt. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door integrale en gebiedsgerichte teams. Zij bieden relatiegerichte zorg en ondersteuning op maat.