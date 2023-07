De Zorggroep start project Sociale Benadering

De Zorggroep stelt als eerste zorgaanbieder in Limburg met de Sociale Benadering aan de slag te gaan. Na een succesvolle pilot, waarin thuiswonende mensen met dementie worden ondersteund volgens de Sociale Benadering, wordt er nu gekeken hoe de aanpak een structurele plek kan krijgen.

De basis van de Sociale Benadering ligt in het op een andere manier naar mensen met dementie kijken en de mens centraal zetten, niet het ziektebeeld. Dit is in lijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

“De nadruk ligt op het behoud van de leefwereld van de bewoner en het gelijkwaardig samenwerken met familie en het netwerk. Om dit te kunnen realiseren, worden anders geschoolde mensen ingezet die affiniteit hebben met het sociale aspect van de zorgvrager en worden de huidige medewerkers geschoold in de aspecten van de Sociale Benadering. Door te werken met een breed samengesteld team van medewerkers met verschillende achtergronden, scholing, vaardigheidstraining, intervisie en coaching on the job, zijn medewerkers in staat om breder te kijken en hun handelingsrepertoire uit te breiden. Tot nu toe is de werving van mensen zonder zorgopleiding een groot succes”, aldus De Zorggroep.