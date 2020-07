Deal van tafel: TSN glipt uit handen van Espria

Espria is verbaasd en betreurt de stap van ADG (Asito Dienstengroep), die heeft aangegeven af te willen zien van de deal. Na de boodschap van ADG heeft Espria de toestemmingsprocedure bij de ACM ingetrokken, blijkt ook uit een melding van de toezichthouder.

‘Doodzonde’

In een korte verklaring zegt Espria-bestuursvoorzitter John Kauffeld hoe jammer hij het vindt dat de overname van de baan is. “Dit is echt doodzonde, wij zagen de toetreding van TSN als belangrijke stap voor de continuïteit van goede zorg in de krimpregio Zuidoost Groningen.”

‘Lang proces’

Waarom ADG afziet van de deal is nog onduidelijk. Volgens Espria zou dit komen omdat ‘ADG het proces bij de ACM lang vindt duren’. Espria laat daarop weten ‘de beweegredenen van ADG niet te begrijpen’. ADG is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Extra onderzoek ACM

In mei 2019 werd bij aankondiging van de overname toestemming ervoor gevraagd bij de ACM. In oktober besloot de toezichthouder dat er meer onderzoek nodig was. Espria biedt verpleeg- en thuiszorg in het midden en noorden van Nederland. TSN is vooral actief in Groningen. De ACM had zorgen over of er voldoende concurrentie zou blijven in het zuidelijke deel van de provincie Groningen. En prijzen en kwaliteit mogelijk negatief beïnvloed zouden worden door de concentratie.

‘Bijna klaar’

Volgens Espria was het vergunningstraject bij de ACM bijna afgerond en de organisatie had dus ook vertrouwen in een goede afloop. Espria stelt graag te blijven samenwerken met TSN als ketenpartners in Groningen. “We hadden echter de collega’s graag in onze groep verwelkomd om veel laagdrempeliger en intensiever samen te werken.”

Espria is van mening dat de overname bij zou dragen aan continuïteit van zorg in het kwetsbare krimpgebied Zuidoost-Groningen.