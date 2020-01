Debat over AI in de zorg: ‘Techbedrijven zijn roofridders’

Zorgbestuurders Marcel Levi en Mark Van Houdenhoven gingen in debat over technologische ontwikkelingen in de zorg. “We zijn bezig met een inhaalslag op het gebied van big data en elektronische uitwisseling, maar bij in de reiswereld en bij de banken schieten in de lach als ze ons bezig zien.”

Dat zei Marcel Levi, internist en ceo van University College London Hospitals, tijdens een presentatie ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, uitgever van onder meer Skipr en Zorgvisie. Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Nijmeegse Sint Maartenkliniek en aanjager van een debat over datadilemma’s in de zorg, was zijn opponent.

Als voorbeeld van een slecht functionerende ict-oplossing noemde Levi de invoering van een Epic-epd in het Anderson Cancer Center in Houston. In dit gespecialiseerde ziekenhuis daalde de omzet na de implementatie van het nieuwe epd met 77 procent.

Artificial Intelligence en elektronische innovaties kunnen daarentegen ook veel goeds brengen, aldus Van Houdenhoven in het debat. “Amsterdam UMC stelt al zijn data van de IC’s ter beschikking voor onderzoek. Dat is zeer waardevol. Die kant moeten we op.”

Maar waakzaamheid blijft geboden, aldus Van Houdenhoven, die de grote techbedrijven als ‘roofridders’ bestempelde. “Als zij de toegang tot medische data blokkeren, en dat risico is er, dan heb je een probleem.”