NVZ wil aandacht voor zorgprofessionals bij inhaalzorg

De Kamer debatteerde maandag over het inhalen van de vanwege corona uitgestelde zorg. In aanloop naar het debat vroeg de NVZ de Tweede Kamer om zorgprofessionals duidelijkheid te verstrekken over hun herstel en waardering na de enorme druk en inspanningen in de afgelopen bijna anderhalf jaar.

Maak bij het organiseren van de inhaalzorg gebruik van alle capaciteit, ongeacht de financieringsvorm. En gebruik waar mogelijk hybride zorg. Een investering van 600 miljoen euro is nodig voor de arbeidsvoorwaarden. Dat schreven Patiëntenfederatie Nederland en de NVZ aan de Tweede Kamer.

Zorgprofessionals centraal

In aanloop naar dit debat vraagt de NVZ daarnaast aan de Tweede Kamer in een brief om zorgprofessionals duidelijkheid te verstrekken over hun herstel en waardering na de enorme druk en inspanningen in de afgelopen bijna anderhalf jaar.

Volgens de NVZ zijn investeringen nodig in arbeidsvoorwaarden, werkondersteuning en het opleiden van extra medewerkers, door het voorzien in kostendekkende stagevergoedingen. Eerder stuurde de NVZ hierover al een brief aan de informateur.

Patiëntenfederatie

Ook de Patiëntenfederatie stuurde voorafgaand aan het debat een brief naar de kamerleden. Voor de federatie staat centraal dat de patiënt tijdig de juiste zorg krijgt. Geef mensen goede informatie over wanneer ze voor welke zorg aan de beurt zijn En ga met hen in gesprek over de best passende locatie. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het niet erg vinden om wat langer te reizen voor de beste zorg, stelt de federatie in de brief.

Capaciteit

Ook vraagt de Patiëntenfederatie om alle beschikbare capaciteit te benutten. Bij de regionale plannen voor inhaalzorg lijken de eerste lijn en de zelfstandige klinieken echter buiten beeld. Via eerder gemaakte afspraken bieden zorgverzekeraars alleen financiële zekerheid aan ziekenhuizen. Het is van belang dat bij spreiding van inhaalzorg het geld de patiënt volgt en niet de patiënt het geld. Als er dus elders ruimte is om inhaalzorg te geven, dan moet dat daar gebeuren, ongeacht de financiering. Zorgverzekeraars moeten daartoe onderling afspraken maken en bestaande afspraken met ziekenhuizen over omzet en zorgplafonds even buiten beschouwing laten.

Digitale zorg

Tijdens de coronacrisis maakte een grote groep patiënten en dokters voor het eerst kennis met de mogelijkheden van digitale zorg. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor structurele beschikbaarheid van volwaardige hybride zorg. Zorg op afstand waar het kan en de patiënt het wil. Fysieke zorg in het ziekenhuis als het nodig is of wanneer de patiënt het wil. Ook de NVZ stelt dat het investeren in die digitaliseringsagenda aandacht behoeft.