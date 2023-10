Debaters Het Grote Zorgdebat zijn bekend

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Welke plannen hebben de politieke partijen voor de zorg? Op maandagavond 13 november gaan negen politieke partijen hierover met elkaar in discussie tijdens Het Grote Zorgdebat 2023 in Utrecht. Inmiddels zijn de debaters namens de partijen bekend.

Negen kandidaat-Kamerleden gaan onder leiding van Donatello Piras en Suse van Kleef met elkaar in debat: Fleur Agema (PVV), Bart van den Brink (CDA), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Jimmy Dijk (SP), Joëlle Gooijer (ChristenUnie), Danielle Jansen (NSC), Wieke Paulusma (D66), Nicki Pouw-Verweij (BBB) en Judith Tielen (VVD).

Vier debatthema’s

Het debat zal in vier ronden verlopen, waarin steeds een belangrijk zorgthema centraal staat: preventie, de arbeidsmarkt, passende zorg, en de impact van vergrijzing op de zorg.

De debatleiders

Het debat wordt geleid door Donatello Piras en Suse van Kleef. Donatello Piras is regelmatig te zien op radio en televisie om commentaar te geven op speeches, debatten en campagnes. Zo is hij vaste gast bij BNR Nieuwsradio en was hij gastcolumnist van de Volkskrant. Tijdens de coronapandemie zat hij vaak aan tafel bij RTL Nieuws, NPO Radio1 en Goedemorgen Nederland om zijn analyses te delen.

Suse van Kleef werkt onder andere als presentator van het radioprogramma Langs de Lijn en is zij een veel geziene gast in tv-talkshows zoals Jinek, Khalid en Sophie en Op1.

Live bijwonen

U kunt gratis naar Het Grote Zorgdebat in het Beatrixtheater in Utrecht op maandag 13 november van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u erbij zijn in de zaal? Er zijn nog gratis kaarten beschikbaar! U kunt uw kaart reserveren via www.hetgrotezorgdebat.nl. De zaal is toegankelijk voor rolstoel-, ligbed- en hulphondgebruikers en voorzien van ringleiding.

Thuis kijken

Het Grote Zorgdebat wordt ook online gestreamd. Wilt u een link ontvangen zodat u vanuit huis het debat kunt volgen? Vul dan uw e-mailadres in op www.hetgrotezorgdebat.nl en dan krijgt u enkele dagen van tevoren de link toegestuurd. Er is ook een stream met een tolk Nederlandse gebarentaal.

Het Grote Zorgdebat 2023 wordt georganiseerd door 21 zorgbrancheorganisaties: ActiZ, Artsenfederatie KNMG, de Nederlandse ggz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NFU, NVM-mondhygiënisten, NVO, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SGF, V&VN, VGN en Zorgverzekeraars Nederland

Lees op deze pagina alle artikelen die Skipr plaatst in de aanloop naar Het Grote Zorgdebat. De livestream van het debat zal ook op Skipr te volgen zijn.