Deel patiënten weigert e-health wegens privacy-zorgen

Kaspersky ondervroeg 389 zorgorganisaties uit 36 landen, waaronder 99 Europese zorgverleners en tien uit Nederland. Van de Europese respondenten heeft 67 procent meegemaakt dat patiënten e-health. In bijna de helft van de gevallen gaat het om mensen die weigeren omdat ze zich zorgen maken over de beveiliging van hun gegevens. Andere redenen zijn onwil om op video te verschijnen, niet beschikken over de juiste apparatuur of een algeheel gebrek aan vertrouwen in e-health.

In Nederland heeft 30 procent van de zorginstellingen te maken gehad met weigerende patiënten. Gezien het lage aantal Nederlandse deelnemers hoeft deze uitkomst geen goed beeld te geven. Toch is het wel een signaal voor de zorg, aangezien de zorg steeds meer investeert in (en gebruik maakt van) e-health.

Diensten

De meest voorkomende dienst die Europese organisaties aanbieden, is op afstand patiënten monitoren via wearable devices (47 procent). De tweede meest populaire dienst is synchrone e-health (44 procent), zoals realtime communicatie met patiënten. Daaronder vallen videogesprekken en chats. Op de derde plaats staan non-wearable devices (33 procent), zoals apps.

Opvallend is ook dat zorgverleners zelf niet overlopen van vertrouwen. Van de Europese zorgverleners geeft 76 procent aan dat clinici in hun organisatie zich zorgen hebben gemaakt over de gegevensbescherming van patiënten bij sessies op afstand. Slechts 30 procent van de respondenten heeft er veel vertrouwen in dat hun organisatie over de nodige veiligheidsmaatregelen beschikt.

Prioriteit

“De zorgsector ontwikkelt zich om te voldoen aan de vraag naar toegankelijke hulp door actief connected devices te adopteren. Het onderzoek bevestigt dat e-health cybersecurity een prioriteit moet zijn voor aanbieders”, aldus Tim de Groot, Territory Manager, Benelux en Nordics bij Kaspersky. “We raden zorgorganisaties aan om medewerkers een security awareness training te geven waarin ze meer leren over correct wachtwoordgebruik en e-mailbeveiliging. Daarnaast is het belangrijk om beveiligingsoplossingen te gebruiken om de complexe IT-infrastructuur van zorginstellingen te beveiligen en om een firewall te gebruiken die een barrière vormt tegen bedreigingen van buitenaf.”