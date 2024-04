Deel Wmo krijgt aparte financiering

Het demissionaire kabinet heeft met de koepels van mede-overheden afgesproken dat een deel van de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds gaat. Er zal hiervoor een aparte financiering komen.

Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

Zorguitgaven

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kunnen gemeenten en rijk door het apart zetten van een deel van de Wmo beter zien of de kosten aansluiten bij de uitgaven. Bovendien is daardoor een aparte indexering mogelijk. Dat is hard nodig, stelt de VNG, omdat de uitgaven voor de zorg harder stijgen dan het bbp.

Financieringsvorm

Welke nieuwe financieringsvorm er komt, is nog niet duidelijk. Het streven is dat er met ingang van 2026 nadere afspraken zijn gemaakt. Bij de keuze zal rekening worden gehouden met de ‘verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en gemeenten’, zo staat in de gisteren verschenen Voorjaarsnota.