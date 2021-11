Deel ziekenhuizen heeft door corona tekort medicijnen

Door de toename van het aantal patiënten met corona en daarmee toename van het aantal behandelingen met de ontstekingsremmers RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab), zijn in sommige ziekenhuizen tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan.

Dat heeft de IGJ dinsdag laten weten. Andere ziekenhuizen hebben nog wel voldoende voorraad van deze ontstekingsremmers. De IGJ heeft daarom besloten dat deze geneesmiddelen tijdelijk mogen worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken.

Het uitwisselen van geneesmiddelen tussen apotheken is in strijd met de Geneesmiddelenwet. IGJ staat nu tijdelijk toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad mogen uitwisselen om hiermee tekorten te voorkomen. Dit geldt ook voor de voorraad die nog niet op naam is gesteld (anonieme voorraad).

Vormen van reuma

RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) zijn geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende vormen van reuma. Ook wordt het gebruikt bij patiënten die immuuntherapie (CAR-T) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben van ernstige ontstekingsreacties. Het Europees medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van RoActemra® (tocilizumab) voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.

Voorwaarden

IGJ laat weten het belangrijk te vinden dat de nog aanwezige voorraad van deze geneesmiddelen zo goed mogelijk wordt ingezet voor patiënten. Er gelden wel voorwaarden: de vragende ziekenhuisapotheker moet schriftelijk om het geneesmiddel vragen en de ontvangst en verstrekking moet achteraf kunnen worden aangetoond. Bovendien zal de leverende ziekenhuisapotheker een sluitende administratie moeten voeren en het betreft alleen RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) die in een ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staat.

Ook moeten de apothekers het vervoer van deze geneesmiddelen “zo organiseren dat de kwaliteit geborgd is”, aldus de IGJ. De regeling geldt voorlopig tot 1 februari 2022.