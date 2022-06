Deel zorgmedewerkers op vakantie druk met werk

Een deel van de zorgmedewerkers maakt zich zorgen over het werk tijdens de vakantie. In een peiling van PGGM&CO en Stichting IZZ zegt 44 procent van de bijna vierduizend ondervraagde zorg- en welzijnsmedewerkers dat ze tijdens de vakantie regelmatig aan werk denkt. In meer dan de helft van de gevallen zijn dit negatieve gedachten.

Een op de drie maakt zich dan ook zorgen over de terugkeer na de vakantie. “Dit staat de benodigde ontspanning in de weg en zet de balans en fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers verder onder druk”, aldus de onderzoekers. Ruim een kwart vindt het lastig om voldoende losgeweekt van het werk te vertrekken. Voorbereidingstijd, tijd om af te schakelen en van werk los te komen, is dan ook de meest genoemde behoefte van medewerkers voor een ontspannen vakantie.

Geen luxe, maar noodzaak

“Het is goed en belangrijk dat het merendeel van zorg- en welzijnsmedewerkers vakantie neemt en dat vooral kan doen in de voor hen gewenste periode”, zegt Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO. “Want als de werkdruk ook de komende periode hoog is en mogelijk nog hoger dan de afgelopen periode, is tijdige ontspanning geen luxe maar noodzaak.”

Grootste uitdaging

“En die ontspanning is nu net de grootste uitdaging. Ondersteuning gericht op los kunnen komen van het werk en ontspanning helpt daarbij. Bijvoorbeeld door met collega’s te bespreken dat je moeite hebt met afschakelen en loslaten, dan kunnen zij je daarin steunen en meedenken. En ook door onderling afspraken te maken over niet bereikbaar zijn in je vakantie.”