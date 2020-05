Deel zorgverleners geeft personeel geen psychische steun

Hoogleraar acute ouderenzorg aan het Amsterdam UMC, Bianca Bouwman, zei dit in een briefing aan de Tweede Kamer. Ze is sinds januari ook chief nursing officer bij het ministerie van VWS. Ziekenhuizen doen het beter bij het aanbieden van psychische zorg dan andere sectoren, zoals de wijkverpleging en verpleeghuizen, aldus Bouwman.

Voldoende verpleegkundigen

Bouwman was onder meer naar Den Haag gekomen om er voor de lange termijn voor te zorgen dat er voldoende personeel is, met name verpleegkundigen – ook met het oog op een mogelijke tweede coronauitbraak, het al bestaande personeelstekort en omdat de vraag naar ic-zorg door vergrijzing verder toeneemt.

Als de zorgsector voldoende nieuwe verpleegkundigen wil aantrekken en minder personeel wil zien vertrekken, zullen er volgens Bouwman een paar dingen moeten veranderen. Verpleegkundigen zal meer inspraak moeten worden gegeven bij hun werk. Veel personeel klaagt erover dat ze ook in deze coronaperiode te weinig worden betrokken bij belangrijke beslissingen.

Risico uitstroom

“Als we het aantal ic-bedden structureel willen verhogen, moeten we hen erbij betrekken”, zei Bouwman: “Zonder hen is dit vraagstuk niet oplosbaar en vergroten we het risico op uitstroom.” Andere belangrijke factoren zijn: betere loopbaanmogelijkheden (zoals makkelijker doorstromen naar bijvoorbeeld de ambulancezorg/SHE), betere arbeidsvoorwaarden, meer autonomie en vermindering van de administratieve druk.

Onderzoek

Bouwman rondt uiterlijk volgende week een onderzoek af naar het effect van beschermende maatregelen in de verpleeghuizen. Dat moet meer inzicht geven in de mogelijkheden door bijvoorbeeld meer of anders te testen of meer persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken die kansen op besmetting verlagen. Het onderzoek wordt verricht in drie verpleeghuizen.

In dit onderzoek wordt de prevalentie en incidentie vastgesteld van het aantal covid-besmettingen in verpleeghuizen. Aandachtspunt is wat asymptomatische, presymptomatische en symptomatische besmettingen voor aanwijzingen geven voor het beleid. Alle bewoners en personeel worden getest door de GGD.

Bewoners werd twee keer gevraagd over de situatie op hun afdeling, hun klachten en de bestaande besmettingen en of ze verplaatst zijn binnen het verpleeghuis. Medewerkers werd onder andere de vraag gesteld over hun klachten, waar ze gewerkt hebben en welke beschermingsmiddelen ze in bepaalde situaties hebben gebruikt of gebruiken.

Ouderen thuis

Bouwman en enkele Kamerleden constateerden dat na de ziekenhuizen en de verpleeghuizen nu de aandacht uitgaat naar de thuissituatie van ouderen. “Het zicht op hen is het minst groot”, zei ze. Met name vroeg ze aandacht voor ouderen die een indicatie voor de Wlz hebben, maar er niet heen willen of kunnen door de corona-uitbraak. Ze had wel aanwijzingen dat wijkverpleegkundigen de laatste weken in ieder geval wel gebeld hebben om de situatie voor deze ouderen te monitoren.