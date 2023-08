Deelnemers Roparun halen bijna 4 miljoen euro op

De opbrengst is bedoeld voor projecten in de palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

“Het geld wordt gedurende het jaar uitgereikt aan verschillende goede doelen in Nederland, België en Frankrijk”, aldus de organisatie. Gemiddeld heeft ieder deelnemend team zo’n 18.000 euro opgehaald. Voor sommige teams liep dat op tot bijna 100.000 euro.

Eind mei stonden ruim 5000 deelnemers aan de start van de driedaagse estafetteloop in Twente. De loop die na corona helemaal in Nederland plaatsvond eindigde op de Coolsingel in Rotterdam. Bij eerdere edities startte het evenement vanuit in Parijs en Bremen. Voor de volgende editie wil de organisatie het evenement weer laten starten vanuit Frankrijk. (anp)