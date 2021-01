Defensie helpt ziekenhuis met verkeerde bedden-probleem

Het Reinier de Graaf Gasthuis krijgt deze maand ondersteuning van vier militaire zorgverleners. De vier gaan aan de slag op een tijdelijke verpleegafdeling in Voorburg. Hier liggen kwetsbare ouderen die geen medische zorg meer nodig hebben, maar wachten op thuiszorg of een plek in een verpleeghuis.

De militaire inzet is bedoeld om bedden en medewerkers vrij te spelen voor Covid-zorg op de hoofdlocatie in Delft. Om de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden te verkleinen, opende het Reinier de Graaf in december een tijdelijke verpleegafdeling op de locatie Diaconessenhuis in Voorburg. Met de hulp van Defensie kan het ziekenhuis op deze afdeling meer patiënten gaan verplegen.

Kwetsbare ouderen

Het betreft patiënten die geen medische zorg meer nodig hebben, maar wachten op thuiszorg of een plek in een verpleeghuis, zo meldt het ziekenhuis in een persbericht. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen. Daarmee verlicht Defensie welbeschouwd de verkeerde beddenproblematiek, waar veel Nederlandse ziekenhuizen als gevolg van gebrekkige doorstroming naar verpleeghuizen en thuiszorg nog altijd mee kampen.

Minister

De inzet is ook om een andere reden opmerkelijk. Minister Van Ark van VWS meldde de Tweede Kamer deze week dat de inzet van Defensie wordt geconcentreerd in de verpleeghuizen. Voor zover er sprake is van extra inzet voor de ziekenhuizen, wordt deze geconcentreerd in UMC Utrecht. Hier werken in totaal 160 militairen op de Covid- en IC-afdeling. Verder worden 46 militairen ingezet in verzorgings- en verpleegtehuizen in het land, onder meer in Amsterdam, Enschede en Veendam. Ook werken nog 14 militairen in zorghotels in Apeldoorn en Voorburg en zeven in een revalidatiecentrum in Delfzijl.

Dankbaar

Het team van Defensie dat in Voorburg aan de slag is gegaan, bestaat uit twee geneeskundig verzorgenden, een algemeen militair verpleegkundige en een verzorgende individuele gezondheidszorg. Zij bieden ondersteuning van 7 januari tot minstens 27 januari. “Hun hulp is erg welkom en we zijn hier als ziekenhuis dankbaar voor”, aldus Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg. “Ik vind het geweldig dat we als samenleving steeds weer de handen ineen slaan en samen strijden tegen het coronavirus.”

Betekenis

“Deze manier van hulp verlenen is iets heel anders dan uitgezonden worden naar het buitenland, zoals voor een missie”, reageert Sergeant Majoor opleiding en operatie Soekardjo van Defensie. “Ik vind het mooi dat we nu van betekenis kunnen zijn in deze coronacrisis door zorg te verlenen in Voorburg. Zo verlichten we mede de druk in de ziekenhuizen in de regio.”