Defensie springt zorg bij met mensen en materieel

De komende week gaan bijna honderd verpleegkundigen en artsen van Defensie aan de slag in ziekenhuizen. Daar is een tekort aan personeel op de intensive care-afdelingen door de coronacrisis. Ook stelt Defensie 65 beademingsapparaten beschikbaar.

De tien militaire artsen en 85 verpleegkundigen gaan werken in negen ziekenhuizen, zei Rob Bauer, de hoogste militair, in WNL op Zondag.

Kwetsbaar gebied

Ook wordt gekeken of marineschepen met uitgebreide medische faciliteiten ingezet kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar inzet in het Caribisch gebied. Dat is een “kwetsbaar gebied” als het gaat om medische zorg, aldus Bauer.

Planners

Medische planners van Defensie zijn al langer aan het werk in Brabantse ziekenhuizen. Ze helpen daar bij de herverdeling van patiënten over andere ziekenhuizen elders in het land. Ook ondersteunen planners het ministerie van Volksgezondheid bij de aanpak van de crisis.

Het ministerie van Defensie stelt ook nog eens 25 beademingsapparaten beschikbaar voor ziekenhuizen. Die komen bovenop de veertig die Defensie al eerder aan zeven ziekenhuizen leverde.