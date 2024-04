Definitief geen korting op jeugdzorg van half miljard

Een bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg gaat volgend jaar definitief niet door. Dat staat in de Voorjaarsnota die maandag door het ministerie van Financiën is gepubliceerd.

Eerder dit jaar liet verantwoordelijk demissionair minister Van Ooijen al aan de Tweede Kamer weten tegenstander te zijn van de korting op het jeugdzorgbudget voor 2025. Van Ooijen noemde de bezuinigingen “draconisch” en onverantwoord.

Voor 2026 blijft de bezuiniging van 511 miljoen euro staan die vorig jaar in de Miljoenennota werd gemeld. Het demissionaire kabinet laat een besluit over die maatregel over aan het nieuwe kabinet. Gedacht wordt aan een eigen bijdrage voor de jeugdzorg.

De 511 miljoen euro was een structurele besparing die in het coalitieakkoord van het huidige kabinet werd opgenomen. Na langdurig verzet van de Tweede Kamer en veel gemeenten ging Van Ooijen in januari van dit jaar overstag. Gemeenten en veel Kamerfracties vonden de besparing van een half miljard ongewenst vanwege de lange wachtlijsten.