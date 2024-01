Definitieve rekentool Wmo individuele begeleiding 2024 beschikbaar

De definitieve rekentool voor Wmo huishoudelijke hulp en individuele begeleiding voor 2024 is beschikbaar. Het instrument moet zorgaanbieders en gemeenten helpen in de onderhandelingen over reële tarieven.

Berenschot ontwikkelde in opdracht van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgthuisnl, ActiZ en de Nederlandse ggz in 2020 voor het eerst de rekentool voor de berekening van de tarieven. De tool wordt ieder jaar geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s en sociale premies.

Transparante structuur

“De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren langs een transparante structuur, in lijn met de AMvB Reële prijs”, meldt VGN. “Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding.” De definitieve versie van de rekentool 2024 is sinds dinsdag beschikbaar.