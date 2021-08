Dekkerbeurzen voor cardiologisch onderzoek Erasmus MC

Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De Dekkerbeurzen worden dit jaar voor de 35ste keer toegekend. Twee beurzen gaan er naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Maryam Kavousi

Arts-epidemioloog Maryam Kavousi krijgt een beurs van 400.000 euro (voor vier jaar) voor haar onderzoek naar hartfalen en boezemfibrilleren. Het zijn de twee meest voorkomende cardiologische aandoeningen. Haar doel is vroege opsporing van de hartziekten. Haar onderzoek moet ertoe leiden dat artsen beter weten bij welke patiënten regelmatige controle nodig is om beide hartziekten op tijd te ontdekken.

Hartziekten

Kavousi gaat tevens onderzoeken hoe beide hartziekten in hun beginstadium samenhangen. Ze gaat daarvoor de gegevens analyseren van tienduizenden mensen. Het gaat om mensen die al geïncludeerd zijn in meerjarige onderzoeken, waarbij ze bloed afgeven en uitgebreide vragenlijsten invullen.

Bob Roozenbeek

Neuroloog Bob Roozenbeek steekt zijn beurs van 360.000 euro de komende vier jaar in zijn nieuw te ontwikkelen app. Hij zou graag zien dat meer mensen op tijd de beste behandeling krijgen en goed herstellen van een beroerte. Bij een beroerte telt namelijk elke seconde. Roozenbeek gaat daarom een app ontwikkelen die ambulancemedewerkers adviseert naar welk ziekenhuis ze moeten rijden.

Beste keuze

Nu is het vaak lastig om te bepalen welk ziekenhuis het beste is voor een bepaalde patiënt. Dit kan snel naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn, maar ook een rit naar een verder gelegen, groter ziekenhuis waar artsen meer specialistische behandelingen kunnen uitvoeren. De beste keuze hangt af van de diagnose, maar die is pas in het ziekenhuis te stellen.