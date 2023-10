Dekkingsgraad PFZW flink gestegen ondanks kwartaalverlies

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal 2023 gestegen van 111,9 procent naar 117,8 procent door de gestegen rente. Dit werkt voordelig door in de verplichtingen van het pensioenfonds.

De dekkingsgraad stijgt ondanks een verlies op de beleggingen van 4,2 procent. Het totaal belegd vermogen is daarmee in het derde kwartaal gedaald van 225 miljard euro naar 216,5 miljard euro. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden, steeg licht van 111,8 procent naar 112,1 procent.

Financiële gezondheid

“De financiële gezondheid van PFZW verbeterde fors het afgelopen kwartaal” , vertelt John Landman, directeur bestuursbureau PFZW. ” Dit is goed nieuws voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of van pensioen geniet. Deze verbeterde positie werd veroorzaakt door de stijgende rente en resulteerde eind september in een dekkingsgraad van 117,8 procent. Deze rentestijging had echter ook een nadeel, want leidde tot een negatief effect op het rendement van onze beleggingen over het derde kwartaal.”