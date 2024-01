Dekkingsgraad PFZW licht gedaald in 2023

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is licht gedaald in 2023. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verhoging van de pensioenen per 1 januari en een daling van de rente.

Met de beleggingen behaalde PFZW een jaarrendement van 8,2 procent. Het totaal belegd vermogen is daarmee in 2023 gestegen van 216,5 miljard euro naar 237,8 miljard euro.

Hogere pensioenen

” We konden per 1 januari 2024 de pensioenen voor de derde keer op rij verhogen” , aldus Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW. “De pensioenen zijn nu al met al in vijftien maanden tijd ruim 13 procent gestegen. Deze verhogingen waren ook mogelijk doordat in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel de regels voor pensioenverhogingen zijn versoepeld.

” PFZW kan van die versoepeling gebruik maken omdat sociale partners de bestaande pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. De verhogingen vormen dus een doorkijkje naar de nieuwe wereld, waarin pensioenen makkelijker kunnen meegroeien met de economie. De Wet toekomst pensioenen, die in juli 2023 van kracht werd, vormde voor ons een belangrijke mijlpaal in het afgelopen jaar. Wij werken bij PFZW hard verder aan de invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.”