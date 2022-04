Deloitte en VWS kibbelen over onderzoek mondkapjesdeal

Deloitte heeft op 12 april een brief aan secretaris-generaal Marcelis Boereboom gemaild met daarin een lange lijst met wensen. De gegevens die ministeries aanleveren zijn niet goed te verwerken. Dat komt onder meer doordat het steeds om verschillende bestandstypes gaat die niet altijd doorzoekbaar zijn. Ook komt informatie soms later dan beloofd. De onderzoekers willen graag ongelakte en ongefilterde data, schrijven ze. Het ministerie mag er volgens het bureau op vertrouwen dat zij verantwoordelijk met de gegevens zullen omgaan.

Privémails

Ook wil Deloitte meer informatie vastleggen, bijvoorbeeld uit de privémails van betrokkenen. Het bureau doelt daarmee onder meer op de privémails die toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge gebruikte. Verder zouden de onderzoekers graag een ondertekende verklaring van topambtenaar Boereboom willen dat alle relevante data aan Deloitte zijn overgedragen.

Vaag werkproces

De secretaris-generaal stuurde dinsdag na twee weken een lang antwoord terug. Hij zegt daarin “verbaasd” te zijn over de brief van Deloitte, en wijst de meeste verzoeken af. Dat informatie soms langer op zich liet wachten, kwam doordat Deloitte aanvankelijk te vaag was over het werkproces. Bovendien waren er allerlei praktische problemen en moeten ministeries nu eenmaal zorgvuldig met gegevens omgaan, aldus Boereboom. Deloitte heeft bovendien informatie gelekt toen een onderzoeker een notitieboek verloor.

Als het bureau meer wil weten van privémails, kan dat. Communicatie voor werk “behoort niet” via privémail te lopen, schrijft Boereboom. “VWS ontvangt graag een concreet verzoek van het onderzoeksbureau wanneer het meent dat dit bij specifieke personen wel het geval is geweest.”

Vervolg op 10 mei

Een verklaring dat alle gegevens zijn overgedragen, vindt het ministerie niet nodig. “Het is aan het onderzoeksbureau om te beoordelen of een zo volledig mogelijke dataset is ontvangen.” De ambtenaar sluit af door te zeggen “ondanks het formele karakter van uw brief” en zijn eigen brief “constructief met elkaar in gesprek” te blijven. Op 10 mei komt Deloitte weer langs bij minister Conny Helder. (ANP)