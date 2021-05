Deloitte neemt Iperion Life Sciences Consultancy over

Deloitte neemt deze maand Iperion Life Sciences Consultancy over. Beide partijen hopen door de samenwerking vanuit een wereldwijd netwerk een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van gezondheid, aldus Deloitte.

Transparantie

Samen zullen ze proberen om meer vertrouwen en transparantie te bereiken in de Life Sciences sector. Voorbeelden hiervan zijn snellere goedkeuring van nieuwe of verbeterde medicijnen en informatievoorziening aan patiënten en hun zorgverleners.

Deloitte

Deloitte investeert wereldwijd in de Life Sciences sector als onderdeel van de Life Sciences Regulatory-praktijk. Specifiek ook in Nederland nu het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hierheen is verhuisd, om zo de Europese wet- en regelgeving binnen dit domein verder te stimuleren.

Iperion

Iperion werd zes jaar geleden opgericht om innovatie in Life Sciences te stimuleren door het structureren en digitaliseren van gereguleerde informatie. Dit is nodig om de goedkeuring en monitoring van medicijnen te bevorderen. Niet alleen om de marktintroductie te versnellen, maar ook om meer wereldwijde samenwerking mogelijk te maken op basis van betrouwbare, consistente en wereldwijd vergelijkbare informatie over geneesmiddelen. Iperion heeft zowel farmaceutische bedrijven als regelgevende instanties ondersteund bij inspanningen om de kwaliteit van proces, systeem en data te optimaliseren.

Naleving

Daarnaast stimuleert Iperion naleving van de ISO-normen voor IDMP (‘Identification of Medicinal Products’) en data-interoperabiliteit. Deloitte deelt deze visie en deze ambities en erkent de unieke marktpositie die Iperion in de loop van de jaren heeft verkregen.

Groei

Frits Stulp wordt Risk Advisory Partner bij Deloitte en Karel Bastiaanssen gaat aan de slag als Director om de groei van Iperion te faciliteren. De thuisbasis van Iperion Life Sciences Consultancy is in Vlijmen.