‘Delta-variant zo besmettelijk als waterpokken’

Aantal ziekenhuisopnames stijgt en meer bewijs van effectiviteit vaccinaties

Ziekenhuisopnames In totaal behandelen Nederlandse ziekenhuizen donderdag 648 coronapatiënten. Daarvan liggen er 471 patiënten op de verpleegafdelingen (6 meer dan woensdag) en 177 op de IC (13 meer dan woensdag). Het is de zestiende achtereenvolgende dag dat de bezetting in de ziekenhuizen is toegenomen. Half juli lagen nog maar iets meer dan 200 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Naar verwachting nemen ook de ziekenhuisopnames vanaf volgende week af. Na de besmettingspiek is het reproductiegetal gedaald naar 0,8. 20,2 miljoen Nederlandse prikken Ondertussen gaat de vaccinatie in Nederland en wereldwijd stevig door. In Nederland zijn er volgens het corona-dashbord tot en met donderdag 20,2 miljoen prikken gezet. 3,57 miljoen Nederlanders zijn gedeeltelijk gevaccineerd. 8,66 miljoen Nederlanders zijn volledig gevaccineerd. 4 miljard prikken wereldwijd Wereldwijd zijn er de afgelopen acht maanden 4 miljard doses van de verschillende coronavaccins toegediend. China (1,6 miljard doses), India (451 miljoen) en de Verenigde Staten (343 miljoen) voeren de lijst aan van landen die de meeste prikken hebben gezet, becijferde persbureau AFP. Ontwikkelingslanden Ook de meeste ontwikkelingslanden zijn begonnen met vaccineren. Zij ontvangen vaccins via het internationale Covax-programma of krijgen de middelen rechtstreeks van rijke landen die meer coronavaccins hebben ingekocht dan ze zelf gebruiken. Een handjevol landen vaccineert voor zover bekend nog niet: Noord-Korea, Haïti, Eritrea en Burundi. Dat laatste land liet deze week weten alsnog overstag te gaan, waarmee Eritrea als enige land ter wereld geen vaccinatieprogramma heeft. Na één prik al beschermd Hoewel dus niet lang niet iedereen is volledig is gevaccineerd, is er nu goed nieuws: vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca beschermen de meeste mensen al na één prik tegen ernstige ziekte door het coronavirus en het voorkomen van een besmetting. Moderna beste Het Moderna-vaccin beschermt volgens een Canadese studie het best tegen ziekenhuisopname of overlijden door Covid, ook al het gaat om de Delta-variant. Het voorkomt ongeveer tussen de 72 en 99 procent. Bij AstraZeneca komen ze uit op een 88 procent (tussen de 60 en 96 procent) lagere kans op overlijden of ziekenhuisopname na één dosis, bij Pfizer/BioNTech op 78 procent (tussen de 65 procent en 86 procent). Voorkomen besmetting Het vaccin van Moderna is na één prik ook het beste in het puur voorkomen van een besmetting met de Delta-variant. Met een effectiviteit tussen de 57 en 82 procent. De effectiviteit van één prik Pfizer/BioNTech is tussen de 45 en 64 procent. AstraZeneca zit er tussenin met 67 procent. Mensen die volledig zijn gevaccineerd, zijn met Pfizer/BioNTech 87 procent beschermd tegen besmetting met de Delta-variant. Voor de andere twee vaccins konden de onderzoekers nog geen percentage geven. Voorpublicatie Het gaat om een studie onder ruim 400.000 Canadezen die zich op het virus lieten testen tussen december 2020 en eind mei van dit jaar. Van die mensen had tien procent de Delta-variant te pakken. De onderzoekers hebben hun onderzoeksresultaten alvast op de preprintserver MedRxiv gezet. De publicatie moet nog kritisch worden beoordeeld door vakgenoten, voordat ze in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd. Bug CoronaCheck-app Dit onderzoek is geen reden om mensen met een vaccin ook een groen vinkje te geven in de CoronaCheck-app. Wat nu wel gebeurt, ontdekte de Volkskrant. Wie eenmaal zijn vaccinatiebewijs heeft opgevraagd in de CoronaCheck-app, houdt het groene vinkje, ook als hij positief is getest. 13 augustus Het ministerie van VWS is op de hoogte van deze tekortkoming in het systeem en beraadt zich op maatregelen. Het kabinet kijkt sowieso de komende weken naar "hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd". 13 augustus wil het kabinet meer duidelijkheid geven het gebruik van de CoronaCheck-app en meerdaagse evenementen. Het OMT-advies om ook van gevaccineerden een test te vragen, wordt daarbij betrokken. (ANP/Skipr)