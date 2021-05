Demonstratie personeel MUMC+: ‘Na 5 maanden onderhandelen geen millimeter verder’

Medewerkers van het Maastricht UMC+ hebben dinsdag bij de hoofdingang van het ziekenhuis gedemonstreerd tegen met name het uitblijven van loonsverhoging. Gabriël Zwart, lid van de raad van bestuur en cao-onderhandelaar namens de werkgever, kreeg een lege spaarpot overhandigd als symbool.

Collega’s in Leiden demonstreerden eerder deze maand bij hun academische ziekenhuis en woensdag voeren vakgenoten van het UMC Utrecht actie. Zij gaan dan demonstreren met auto ’s op het parkeerdek. Er zal daarbij flink getoeterd worden en er wordt een ironisch bedoeld applaus gegeven, want volgens de actievoerders is dat bijna het enige wat ze hebben gehad voor al hun inzet.

Demonstratie uitbreiden

“Na vijf maanden onderhandelen willen de werkgevers nog geen millimeter schuiven en blijven ze vasthouden aan 0 procent loonsverhoging. Ook weigeren ze goede afspraken te maken over verlaging van de werkdruk en een generatieregeling, waarmee oudere collega’s gezond hun pensioen kunnen halen”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Ze noemt de situatie absurd. “Er is namelijk wel voldoende geld om deze afspraken te maken, maar ze willen dit investeren in nieuwbouw en nieuwe apparatuur in plaats van in hun eigen mensen.” Aan die nieuwe apparaten heb je niets als er geen personeel is om ze te bedienen, zegt ze.

In totaal werken er 67.000 mensen voor de acht Universitair Medische Centra in Nederland. De FNV praat later dinsdag met andere bonden over uitbreiding van de acties. (ANP)