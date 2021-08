Demonstratie voor betere zorgverlening aan transgenders

Bijna 200 mensen hebben zondag in Eindhoven gedemonstreerd voor betere zorg voor transgenders. Ze protesteerden tegen de zeer lange wachtlijsten in de ziekenhuizen en willen een hogere kwaliteit van de zorg.

Het protest werd georganiseerd door Trans Zorg Nu! Deze organisatie heeft eerder dit jaar al acties gehouden, onder meer in Amsterdam en Den Haag. “Anno 2021 is de transzorg in Nederland nog ver onder het niveau dat het zou moeten zijn”, aldus de organisatie. “Patiënten die in transitie willen lopen aan tegen discriminerende en uitsluitende mechanismen.”

Als voorbeeld noemt de organisatie dat zorgprofessionals mensen vaak naar een man- of vrouwhoek duwen, terwijl een deel van hen zich noch man noch vrouw voelt, de zogenoemde non-binairen. Deze diagnose man-vrouw is nodig om een therapie te kunnen beginnen met mannelijke- of vrouwelijke hormonen en daarna een geslachtsveranderende operatie.

Systeem klopt niet

De organisator van de demonstratie zondag in Eindhoven, Merijn Sommer, zegt in het Eindhovens Dagblad niet te willen wijzen naar individuele zorgverleners: “Velen hebben het beste met ons voor, maar het systeem klopt gewoon niet.”

Het steekt Trans Zorg Nu! bijvoorbeeld dat mensen weinig regie en inspraak krijgen bij hun behandeling. Daarbij komt dat ze vaak ver moeten reizen. Op dit moment zijn er drie ziekenhuizen die transgenders helpen: Amsterdam UMC, UMCG in Groningen en het Radboudumc in Nijmegen. Daarnaast is een deel van de transgenders verplicht om voor een behandeling eerst te spreken met een psycholoog of psychiater.

Lange wachtlijsten

Dat zorgt voor lange wachtlijsten. Uit recent onderzoek van de NZa blijkt dat transgenders de groep patiënten in Nederland is die het langst moet wachten op een consult of behandeling. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Van Ark (VWS) twee maanden geleden dat de oplopende wachtlijsten verband houden met de fors toegenomen vraag naar dit type zorg. Trans Zorg Nu! stelt voor om kleinere klinieken in de regio in te schakelen.

Transzorg Nu wil een heel ander systeem: een informed consent-model. Daarin bepalen cliënten na een verplichte voorlichting door artsen en psychologen zelf of zij van geslacht willen veranderen. ,,Dat model wordt in de Verenigde Staten al gebruikt”, zegt Sommer in het Eindhovens Dagblad. “Men denkt dat transgenders dan wellicht in een opwelling kiezen voor een transitie. Uit ervaring blijkt dat er nauwelijks cliënten zijn die spijt krijgen. Het is een enorme stap om zo’n traject in te gaan, dan heb je er al goed over nagedacht.”