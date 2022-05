‘Denk twee keer na bij voorschrijven pijnmedicatie voor lagerugpijn’

Pijnstillers werken slecht tegen pijn in de lage rug, schrijven onderzoekers van het Erasmus MC die al het beschikbare bewijs op een rij hebben gezet. Zij roepen huisartsen op om twee keer na te denken voordat pijnmedicatie wordt voorgeschreven in deze gevallen.

De beste remedie tegen lagerugpijn is geduld hebben en blijven bewegen, aldus de Alessandro Chiarotto en Bart Koes van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine. Pijnstillers werken vrijwel nooit en röntgenfoto’s of CT- of MRI-scans leveren zelden iets op.

Zorgen

Met name over het pijnstillergebruik maken de wetenschappers zich zorgen. Want ondanks dat richtlijnen voor huisartsen pijnstillers afraden als behandeling van eerste keus, gaan veel patiënten met een recept naar huis. Bij ouderen met lagerugpijn kreeg zelfs 72 procent pijnmedicatie voorgeschreven, bleek uit onderzoek in 2014 van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Een deel van die groep kreeg een opioïde, een zware pijnstiller die erg verslavend is en kan leiden tot ziekenhuisopname.

Verslavend

Maar ook met paracetamol, ibuprofen, naproxen of diclofenac is het oppassen, vindt Chiarotto. “Pijnstillers hebben bijwerkingen en kunnen verslavend zijn. Vaak zijn patiënten met pijnstillers slechter af in plaats van beter.”