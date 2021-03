Denktank lanceert plan om de mentale gezondheid te versterken

De Denktank is een initiatief van Joep Verbugt van GGzE en Kees Kraaijeveld van De Argumentenfabriek. Samen met Simone Halink schreven zij ook het boek, een neerslag van het werk van de Denktank Mentale Vooruitgang. De groep van twintig zeer diverse organisaties is in november 2019 gevormd. De denktank wil laten zien wat mentale vooruitgang is en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot. Mentale vooruitgang beschrijft de denktank als het voortdurend verbeteren van de mentale toestand.

Economische groei

“Het boek bevat bruikbare aanbevelingen die al direct voor de komende kabinetsformatie relevant zijn, en waarmee we verder bouwen aan een brede maatschappelijke beweging voor Mentale vooruitgang”, zo laat de organisatie weten. “De afgelopen decennia stond economische groei voorop. Maar ondanks onze materiële voorspoed, gaat het mentaal niet goed met ons. Dat we meer aandacht moeten schenken aan de mentale kracht van mensen en van de samenleving is evident. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog eens extra onderstreept. De denktank bepleit een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart. En streeft naar een samenleving waarin mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.”

Brede beweging

Het eerste boek van de denktank, moet het begin markeren van een nieuwe beweging. “Mentale vooruitgang is iets waar je samen, als vrienden, buren, als gezin, als organisatie, als samenleving aan kunt werken. We willen als denktank dan ook dat de Mentale Vooruitgang een brede beweging wordt. Een beweging, in de wetenschap, in de (sociale) media, in de politiek, in het onderwijs, in de zorg, in wijken en buurten, in het bedrijfsleven, bij de overheid. Eenieder die zich geroepen voelt, kan zich melden via de LinkedIn-groep van de beweging”, aldus de denktank.

De Denktank Mentale Vooruitgang bestaat uit de partijen AON, CZ, Dimence, de Nederlandse ggz, Emergis, Erasmus Universiteit, FNO Geestkracht, Health~Holland, Human Total Care, Humanistisch Verbond, Institute for Positive Health, Koplopers in de Zorg, Lister, MIND, NIP, RVS, SCP, TNO, Trimbos-Instituut, Triodos Bank, UMCU, en Zilveren Kruis.