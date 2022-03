Derde verdachte in onderzoek Stichting Hulptroepen Alliantie vrij

De derde persoon die is opgepakt in het onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie is inmiddels ook vrij, zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Hiermee zijn alle drie de personen die maandag werden opgepakt op vrije voeten. Ondernemer Sywert van Lienden werd woensdag al heengezonden, samen met een tweede verdachte. Het onderzoek gaat door.