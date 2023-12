Derman Thuiszorg voldoet niet aan helft normen

De inspectie constateert dat de zorgaanbieder niet open en transparant is over het aantal cliënten aan wie zij zorg levert. Daarnaast stelt IGJ dat de zorgaanbieder niet open en transparant is over de aansturing van de organisatie.

“Derman Thuiszorg is gemotiveerd om goede en veilige zorg te bieden”, meldt het inspectierapport, “maar qua kennis en kunde lijkt Derman Thuiszorg zelf niet in staat de kwaliteit van zorg in beeld te hebben en te kunnen verbeteren.” Ze heeft daarom op dit moment onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop Derman Thuiszorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

De inspectie verwacht dat Derman Thuiszorg over drie maanden voldoet aan de normen uit wet- en regelgeving en veldnormen. Indien de organisatie dan niet kan aantonen dat zij de tekortkomingen heeft weggenomen, kan de inspectie overgaan op handhaving.