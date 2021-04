‘Dertien Nederlanders overleden door tijdelijke stop AstraZeneca’

Vijf wetenschappers, verbonden aan onder meer het Radboudumc, stellen dat de nadelen van de prikstop veel groter waren dan de schade van eventuele bijwerkingen die men ermee heeft voorkomen. “Of simpeler gezegd: angst is een slechte raadgever,” aldus de onderzoekers, onder wie hoogleraar veiligheidsbeleid Ira Helsloot en trombose-expert Saskia Middeldorp. “Op basis van onze berekeningen is het duidelijk dat de gezondheidswinst van de prikpauze niet opweegt tegen de gezondheidsrisico’s. Graag merken wij nog op dat een SARS-CoV-2-infectie zelf ook een sterke risicofactor is voor het ontwikkelen van een diepveneuze trombose of longembolie.”

Het stoppen met AstraZeneca heeft ongeveer 0,3 gevallen van ernstige trombose voorkomen, aldus de onderzoekers. Door het tijdelijk stopzetten van de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin moesten 289.000 prikafspraken worden afgezegd. ‘Op basis van het toen bekende risico van 1,25 per 1.000.000 gevaccineerden is tijdens de prikpauze bij ongeveer 0,3 personen een ernstige trombo-embolische bijwerking voorkómen, aldus de wetenschappers publiceerden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De auteurs uitten kritiek op het College ter Beoordelng van Geneesmiddelen dat adviseerde de vaccinatie met AstraZenecan tijdelijk stop te zetten, hoewel de Europese toezichthouder EMA adviseerde om het AstraZeneca-vaccin te blijven gebruiken, omdat de voordelen van het vaccin groter zouden zijn dan het risico op een ernstige trombo-embolische bijwerking. “Adviseurs, zoals die van het CBG, redeneren dan vanuit een smalle opvatting van het voorzorgsprincipe.”

Kritiek is er ook op ‘politici die niet afwijken van eenzijdig advies’, waarmee minister De Jonge wordt bedoeld. Hij stelde dat het om een onvermijdelijke beslissing uit voorzorg ging. “We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts,” aldus De Jonge. Het bredere EMA-advies met een afweging tussen de gezondheidswinst en -risico’s van de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin werd dus buiten beschouwing gelaten, aldus de auteurs.