DESTRESS-consortium gaat stress bij zorgpersoneel aanpakken

“Er zijn nu jaarlijks 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische oorzaken en meer dan een miljard euro verzuimkosten door stress”, weet Vinkers. Het consortium DESTRESS, het programma van de Nationale Wetenschapsagenda, wil daar een op wetenschappelijk bewijs gestoelde oplossing voor bieden. Vinkers: “Medewerkers vallen nu vaak onnodig uit door stress en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen.”

Vroeg herkennen

Een belangrijk doel is om stress vroegtijdig te herkennen door signalen van het individu en de omgeving slim te meten en met Artifical Intelligence (AI) verantwoord samen te brengen. Een dialoog tussen werkgevers en werkenden moet er uiteindelijk voor zorgen dat minder mensen uitvallen door stress en dat organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers.

Sectoren onder druk

“Er komt zeker aandacht voor zorgsector, daar is stress zeker urgent thema”, laat Vinkers desgevraagd weten. “We willen juist aandacht voor sectoren onder druk hebben, denk ook aan het onderwijs. Hoe dat vorm gaat krijgen, moeten we nog bepalen, maar dat het gaat gebeuren is zeker.”

Consortium

DESTRESS is een multidisciplinair consortium van experts van onder meer Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit, Radboudumc, Donders Instituut, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Ondersteuning komt van o.a. vakbonden, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.