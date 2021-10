Deventer ziekenhuis zet stap richting duurzame zorg

Het is de Week van de Duurzaamheid. In het Deventer Ziekenhuis zijn Green Teams opgezet. Het doel is om de verduurzaming in het Deventer ziekenhuis verder vorm te geven, meldt het ziekenhuis in een online bericht.

De Nederlandse zorgsector is in totaal verantwoordelijk voor bijna 7 procent van de nationale uitstoot aan broeikasgassen. De noodzaak tot verduurzaming is vertaald naar de Green Deal Duurzame Zorg. Hierin beloven zorginstellingen, bedrijven en overheden de CO 2 -uitstoot voor 2030 met de helft te reduceren en in 2050 klimaatneutraal te werken.

Green Team

Intensivist Claire Slegers is betrokken bij het ziekenhuisbrede Green Team en zit tevens in de landelijke werkgroep van ‘’De Groene IC’’ vanuit de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensivisten). Slegers: “Duurzaamheid is een hot item. Mensen zijn zich steeds meer bewust van duurzaamheid.” Door de covidpandemie lijkt ook verduurzaming in een stroomversnelling te zijn geraakt.

Hergebruiken

Zorgprofessionals richten zich op de afval op de OK. Daarnaast wordt gekeken naar minder verpakkingen en vaker materialen hergebruiken door ze te steriliseren. Naar verwachting zijn de projecten duurzaam, maar zorgen ze op termijn ook voor een geldbesparing.

Voorkomen

Operatieassistent Ilse Joling is betrokken bij Green Team OK. Zij stelt tot slot: ‘Uiteindelijk willen we natuurlijk het liefst afval voorkómen in plaats van het te recyclen.’