Deze nieuwe beroepen komen in het BIG-register

Het kabinet wil de medisch hulpverlener acute zorg (MHAZ) en de klinisch fysicus per 1 januari 2027 opnemen in het BIG-register. Dit moet leiden tot betere borging van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Dat blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel die het VWS-ministerie voorbereidt. De nota vormt een antwoord op de vragen van de vaste VWS-commissie.

Titelbescherming en tuchtrecht

Het wetsvoorstel regelt dat de beroepen medisch hulpverlener acute zorg en klinisch fysicus in het BIG-register worden opgenomen. Door de opname krijgen de beroepen titelbescherming en vallen zij onder het medisch tuchtrecht. Ook kan er bij een algemene maatregel van bestuur eisen worden gesteld aan opleiding en deskundigheid.

Daarnaast krijgen klinisch fysici – met uitzondering van audiologiefysici – wettelijke bevoegdheid om de voorbehouden handeling ‘werken met ioniserende straling’ zelfstandig uit te voeren. Audiologen worden daarvan uitgezonderd omdat zij volgens twee adviezen van Zorginstituut Nederland niet beschikken over de noodzakelijke deskundigheid.

Zelfstandig handelen MHAZ

De medisch hulpverlener krijgt geen volledige zelfstandige bevoegdheid voor voorbehouden handelingen. Tijdens een experiment op basis van het experimenteerartikel hadden MHAZ’s die bevoegdheid voor een aantal handelingen tijdelijk wel. De Gezondheidsraad adviseerde echter om het experimenteerartikel te laten vervallen. De zelfstandige bevoegdheid zou tot onnodige regulering leiden die de inzetbaarheid van beroepsbeoefenaren beperkt, extra administratieve lasten opwerpt en prijsopdrijvende effecten heeft.

Het kabinet kiest daarom voor functionele zelfstandigheid. Dat betekent dat een MHAZ voorbehouden handelingen kan uitvoeren ‘in opdracht, maar zonder toezicht en tussenkomst’ van een arts of andere zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar. In de acute zorg is dat volgens VWS van belang, omdat er niet altijd direct een arts beschikbaar is. “Het is daarbij niet noodzakelijk dat de MHAZ zelf indicaties kan stellen of opdrachten kan geven aan anderen.” Volledig zelfstandige bevoegdheid wordt daarom onnodig geacht. Bovendien past de gekozen oplossing volgens VWS beter bij de regeling voor vergelijkbare beroepen in de acute zorg, zoals de ambulanceverpleegkundige.

Kritiek KNMG

Uit de eerder gehouden internetconsultatie blijkt dat de opname van zowel de MHAZ als de klinisch fysicus overwegend positief wordt ontvangen door het zorgveld en de opleidingsinstellingen. Tegelijkertijd kwamen er vanuit KNMG, medisch specialisten en verpleegkundigen kritische reacties. Zij willen een bredere visie op de beroepenstructuur in plaats van het opnemen van een nieuw beroep in het BIG-register.

Experimenteerartikel geschrapt

Een belangrijk onderdeel van de nota van wijziging is het schrappen van het experimenteerartikel in de Wet BIG voor de medisch hulpverlener acute zorg. Door het artikel te schrappen ontstaat volgens VWS “één duidelijke en transparante route” voor wettelijke regulering van het BIG-register.

Volgens VWS heeft het wetsvoorstel geen grote impact op de administratieve lasten of op de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Het ministerie streeft ernaar de wet op 1 januari 2027 in te laten gaan.