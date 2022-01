Deze ziekenhuizen houden in coronatijd aantal opnames meest op peil

De umc’s zijn er in het eerste coronajaar beter in geslaagd om de reguliere zorg overeind te houden dan de algemene ziekenhuizen. Het beste scoorde Erasmus MC, die 3,8 procent minder opnames verrichtte in 2020. Het minst goed presteerde Treant, dat liefst 23 procent minder reguliere opnames deed dan in het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers die Kompas in Zorg heeft verzameld. Na Erasmus MC volgen respectievelijk Ziekenhuis Amstelland (4,2 procent minder opnames), Ommelander Ziekenhuis Groningen, AMC en LUMC. Ook UMCG en UMC Utrecht doen het bovengemiddeld met rond 10 procent minder opnames. Gemiddeld waren er in 2020 14 procent minder opnames.

De vijf ziekenhuizen met de grootste daling van het aantal reguliere opnames, zijn behalve Treant: Groene Hart Ziekenhuis (22 procent), Zorgsaam Ziekenhuis (20,4 procent), Albert Schweitzer Ziekenhuis (20 procent) en Zaans Medisch Centrum (19 procent). Het gaat om veel opnames: zo waren er in 2019 bijna 27.000 opnames in het Albert Schweitzer – dat zakt naar 21.500.

Minder neurologie

Landelijk gezien namen vooral de opnames op het gebied van neurologie en het ademhalingsstelsel sterk af, berekent Kompas in Zorg: gemiddeld met 40 procent. Het aantal opnames voor ziekten aan spieren, botten en bindweefsel daalde een kwart. Opnamen voor kankerbehandelingen namen af met 17 procent.

De diagnosegroepen voor respectievelijk urologie, spijsverteringsstelsel, letsel, vergiftiging, hart- en vaatziekten kenden 13 à 16 procent minder opnames. De opnames rond zwangerschap en geboorten hadden het minste te lijden door de coronapandemie. Landelijk waren er slechts 6 procent minder opnames door complicaties rond zwangerschap en bevalling. Voor aandoeningen die ontstonden in de perinatale periode werden zelfs meer opnames geteld: 6 procent.

Beter dan gemiddeld

Treant scoort in alle diagnosegroepen slechter dan het landelijk gemiddelde. In bijna alle diagnosegroepen is de daling van het Noord-Nederlandse ziekenhuis meer dan het dubbele. Erasmus MC is het enige ziekenhuis dat in bijna alle diagnosegroepen beter presteerde dan het landelijk gemiddelde. Op drie specialismen werd in Rotterdam zelfs een toename gezien: endocriene ziekten, geboortezorg en perinatale behandelingen.

Relevante gegevens

Over niet elk ziekenhuis waren de relevante gegevens beschikbaar. Ongeveer twintig ziekenhuizen zijn niet opgenomen in het overzicht, onder andere: HagaZiekenhuis, VieCuri, Reinier de Graaf Gasthuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Rijnstate.

De cijfers betreffen reguliere ziekenhuisopnamen en zijn exclusief de patiënten die op de poli komen of thuis via tele-monitoring konden worden behandeld.