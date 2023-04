Deze zorgorganisaties gaan het beste met verzuim om

Het verzuim in de zorg is hoger dan ooit. De Vernet Health Ranking 2022 toont zorgorganisaties die het beste met verzuim omgaan.

De Vernet Health Ranking 2022 toont hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim, met een rapportcijfer als indicatie. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Winnaars Vernet Health Ranking 2022

Winnaars van de Vernet Health Ranking in de branche ziekenhuizen zijn: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek en Vogellanden. In de branche gehandicaptenzorg: Ons Tweede Thuis, Philadelphia Zorg en Profila Zorggroep. In de branche geestelijke gezondheidszorg: Vincent van Gogh voor GGZ, RIBW Overijssel en Accare. In de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg: Sint Jozefoord, Zorgcentra De Betuwe en Neboplus.

De berekening voor de Vernet Health Ranking is gebaseerd op een aantal verzuimindicatoren met een eigen wegingsfactor, te weten: het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, duurklasse, verzuimkosten per FTE en metingen per leeftijdsklasse.

Verzuim 2022

Vernet verzamelt en analyseert verzuimcijfers van vierhonderd zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuimpercentage in de zorgsector in 2022 uitkwam op 8,36 procent. Dat is een stijging met 15 procent ten opzichte van 2021. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de toename in kort verzuim (een tot veertien dagen).

Daarnaast was er sprake van een stijging in meldingsfrequentie, deze frequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden waarbij het aantal ziekmeldingen in een verslagperiode wordt gedeeld door het aantal werknemers in die periode. Deze kwam in 2022 uit op 1,54, terwijl deze in voorgaande jaren tussen de 1 en 1,1 lag.