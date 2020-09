Diabeter en Zilveren Kruis standaardiseren digitale zorg

Dat melden Zilveren Kruis en Diabeter op 1 september via de website van Zorgverzekeraars Nederland. Diabeter en Zilveren Kruis sloten in 2018 een langdurig samenwerkingsverband gericht op zowel de korte als de lange termijn uitkomsten van de diabeteszorg, waardoor de opschaling van digitale diabeteszorg mogelijk is.

De coronacrisis van de afgelopen maanden heeft aangetoond hoe belangrijk een speciaal behandelteam is dat op afstand de glucosewaardes van mensen met type 1 diabetes in de gaten houdt. Diabetespatiënten behoren tot een risicogroep voor covid-19. Daarnaast blijken poli-afspraken op afstand heel goed mogelijk.

Sensoren

Diabeteszorg is sterk verbonden met diabeteshulpmiddelen. Door de moderne technologie van bijvoorbeeld insulinepompsystemen kan de arts of verpleegkundige op afstand meekijken met de diabetesregeling van een patiënt en tijdig adviezen geven. Met behulp van de nieuwste generatie slimme sensoren kan het glucosegehalte in het bloed continu worden gemeten. Gekoppeld aan een insulinepomp, die de insuline op basis van dat glucosegehalte toedient,kan zo de glucoseregeling grotendeels automatisch worden geregeld.

Cloudcare

Digitale zorg wordt de standaard voor een groep patiënten die gebruik kan maken van deze nieuwe technologie en een goede diabetesregeling heeft bereikt. Zij komen niet meer drie of vier keer, maar nog slechts een of twee keer per jaar naar de polikliniek.

De volgende stap is het door ontwikkelen van zorg op afstand; Diabeter start binnenkort met een speciaal team van artsen en verpleegkundigen om digitale data te analyseren met een speciaal softwareprogramma: cloudcare. De data wordt eerst door de computer geanalyseerd en bij bijzonderheden kijkt het team en schakelt ook proactief met de patiënt of het behandelteam van de patiënt.