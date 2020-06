Diabetes Fonds stelt nieuwe directeur aan

Etelka Ubbens is per 15 juli benoemd als algemeen directeur van het Diabetes Fonds.Zij volgt hiermee Hanneke Dessing op die ruim acht jaar deze functie bekleedde.

Ubbens is haar hele carrière werkzaam geweest voor Philips in veel verschillende marketing- en managementfuncties, onder meer op het gebied van persoonlijke gezondheid en digitale transformatie. Daarnaast vervulde ze diverse bestuursfuncties. Haar laatste functie was Global Head of Philips Direct Online en Senior Vice President.

Preventie

Ubbens beëindigde vorig jaar haar loopbaan bij Philips om zich te oriënteren op andere mogelijkheden. In haar nieuwe functie wil ze zich inzetten voor optimale preventie en behandeling van diabetes. “In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen diabetes, een enorm aantal en nog steeds groeiend”, aldus Ubbens. “Ik wil mij graag met volle overtuiging inzetten voor het voorkomen en genezen van deze ziekte, die veel gevolgen heeft voor de mensen die er aan lijden en hun omgeving. Het Diabetes Fonds heeft al veel bereikt met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, in nauwe samenwerking met andere partijen.”

Toekomst

Het Diabetes Fonds verwacht dat Ubbens met haar brede achtergrond en ervaring in staat is om nieuwe impulsen te geven aan het fonds en daarmee oplossingen voor mensen met diabetes dichterbij brengt. Voorzitter Marc van Gelder spreekt namens de raad van toezicht waardering uit voor scheidend directeur Hanneke Dessing, die in totaal vijftien jaar voor het fonds werkzaam is geweest: “Zij heeft een professionele organisatie neergezet; een organisatie gericht op groei en samenwerking in het veld. Tevens heeft zij het fonds een duidelijk gezicht gegeven op het gebied van preventie en heeft zij, naast diverse bestuurlijke functies, aan de wieg gestaan van initiatieven zoals het Huis voor de Gezondheid.”