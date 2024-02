Diakonessenhuis automatiseert delen data voor verkeersveiligheid

Het Utrechtse ziekenhuis Diakonessenhuis heeft het delen van gegevens over verkeersongelukken met VeiligheidNL geautomatiseerd. Zo wil het ziekenhuis accurater en met minder administratieve lasten bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Het gaat om geanonimiseerde gegevens van de Spoedeisende Hulp (SEH), die VeiligheidNL kan gebruiken om de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. Zo kan het duidelijk maken wat gevaarlijke verkeerssituaties en knelpunten zijn, waar vervolgens naar een oplossing gekeken kan worden.

AI-model

Het Diakonessenhuis deelt dergelijke gegevens al langer, maar is nu het eerste ziekenhuis in Nederland dat het proces heeft geautomatiseerd. Een AI-model helpt door gegevens automatisch in te vullen, waarna ze direct uit het elektronisch patiëntendossier (epd) gehaald worden.

Minder administratieve lasten

“De gegevensverzameling helpt de burger door het vergroten van de verkeersveiligheid, de overheid door meer sturing te geven aan beleid en hopelijk ook ons als hulpverleners doordat we minder slachtoffers hoeven te behandelen”, aldus David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA). “Voor mij een mooi voorbeeld hoe middels automatisering wel echt administratieve lasten kunnen verlagen.”