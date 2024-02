Diakonessenhuis en Hogeschool Utrecht starten zorginnovatiecentrum op SEH

Het Diakonessenhuis in Utrecht start op 1 februari een zorginnovatiecentrum op de spoedeisende hulp (SEH). Het ziekenhuis werkt hierbij samen met de Hogeschool Utrecht.

De SEH van het Diakonessenhuis wordt hiermee een leer-werk-omgeving. Zorgverleners, studenten en docenten werken samen aan zorgverlening, opleiding en innovatie, laat het ziekenhuis weten. “Doel is de kwaliteit van zorg te verbeteren, het werkplezier te vergroten en het vak toekomstbestendig te houden.”

Het zorginnovatiecentrum is gevestigd op de afdeling SEH, maar het leren en innoveren vindt plaats binnen de verschillende Acute Zorg afdelingen, waaronder ook de intensive care, acute hartzorg en anesthesie.

In februari starten in het zorginnovatiecentrum acht derde- en vierdejaars studenten van de Hogeschool Utrecht. Ze lopen twintig weken stage op de verschillende Acute Zorg afdelingen. Hogeschool Utrecht heeft de ambitie meerdere acute zorg ZIC’s in de regio te realiseren en zo een regionaal netwerk op te zetten.