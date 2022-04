Diakonessenhuis investeert 72 miljoen euro in renovatie en nieuwbouw

Het Diakonessenhuis heeft donderdag een lening voor 40 miljoen euro afgesloten. Met die lening investeert het ziekenhuis tot en met 2025 in totaal 72 miljoen in duurzame gebouwen op locatie Utrecht. Om het ziekenhuis open te houden, vindt de ver- en nieuwbouw steeds in een ander deel van het ziekenhuis plaats.

Met de officiële ondertekening van deze lening start de uitvoer van het strategisch vastgoedplan. Het ziekenhuis bestemt de 72 miljoen euro voor de eerste fase van 2022–2025. Behalve een aantal interne renovaties komt er in deze periode een nieuwe vleugel voor het ziekenhuis.

Locaties Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis heeft drie locaties. Op alle drie investeert het ziekenhuis in (nieuwe) gebouwen. Op de locatie Utrecht vindt acute en complexe zorg voor stad en streek plaats: spoedeisende hulp, een OK-complex, intensive care, eerste-harthulp, geboortecentrum en diagnostiek. In Zeist is de niet spoedeisende, laag-complexe zorg: electieve planbare chirurgie en geriatrie. In Doorn zijn poliklinische voorzieningen, waaronder radiologie. Daar betrok het ziekenhuis dit jaar een nieuw gebouw, het Zonnehuis, samen met andere zorgaanbieders.

Flexibel plan

Het vastgoedplan heeft 2055 als horizon. Het ziekenhuis plant en bouwt steeds in stappen van vijf jaar. “Er ligt een goed doordacht, maar ook flexibel plan voor de toekomst van ons ziekenhuis. Niemand kan immers voorspellen, welke vragen er over vijftien jaar aan ons gesteld worden”, reageert Martijn Wiesenekker, bestuurslid van het Diakonessenhuis.