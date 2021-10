Diakonessenhuis start spreekuur voor kankerpatiënten

Vijf oncologieverpleegkundigen en een fysiotherapeut zijn speciaal hiervoor opgeleid om het spreekuur te bemensen. Zij hebben veel kennis over de invloed van kanker op het leven van patiënten en hun naasten en weten welke zorg en ondersteuning beschikbaar is. Patiënten kunnen er terecht met vragen over bijvoorbeeld omgaan met vermoeidheid, blijven werken en sporten tijdens een behandeling of contact met lotgenoten.

De weg wijzen

Rebecca Barentsen, één van de ondersteuningsconsulenten: “Mijn collega’s en ik bieden een luisterend oor, brengen de eventuele behoefte aan ondersteuning in kaart en zoeken samen met de patiënt manieren om in weer hun kracht te komen staan. Er is veel aanbod op dit vlak, maar voor patiënten is dat soms lastig te vinden. Wij wijzen hen de weg naar organisaties en zorgverleners die ondersteuning kunnen bieden. In én buiten het ziekenhuis.”

Naasten

Alle patiënten die in het Diakonessenhuis in behandeling zijn voor kanker kunnen voor een gesprek op het spreekuur terecht. Het is ook toegankelijk voor patiënten die hun behandeling achter de rug hebben en alleen nog voor controles komen. Ook naasten van de patiënt – bijvoorbeeld een partner, of een zoon of dochter – zijn welkom voor een gesprek.