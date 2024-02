Dianda Veldman commissaris bij Witte Kruis

Dianda Veldman is per december 2023 benoemd als voorzitter raad van commissarissen bij acute zorgorganisatie Witte Kruis. Eerder werkte ze acht jaar als directeur-bestuurder bij Patiëntenfederatie Nederland.

Veldman volgt Berthe de Jong op, die haar rol na acht jaar heeft neergelegd.

Witte Kruis is de grootste acute zorgorganisatie van Nederland. De organisatie verleent ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s), is actief in twee meldkamers, biedt huisartsenvervoer op meerdere locaties in Nederland, levert specialistische medische zorg en EHBO op evenementen en festivals, en verzorgt het orgaandonatievervoer in West- en Zuid-Nederland.

Grote toegevoegde waarde

Saskia Louwers, algemeen directeur Witte Kruis, gelooft met Veldman een ervaren toezichthouder in huis te halen: “Door haar persoonlijkheid en haar brede ervaring heb ik er alle vertrouwen in dat Dianda als sparringpartner van grote toegevoegde waarde zal zijn voor Witte Kruis.