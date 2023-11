Dichterbij-bestuurder kondigt vertrek aan

Na ruim zeven jaar heeft Cecile Stallenberg, lid van de Raad van Bestuur van Dichterbij, haar vertrek per 1 februari 2024 aangekondigd.

Ze wil zich oriënteren op een nieuwe uitdaging voor de komende jaren. Ze legt op 1 december haar werk als bestuurder neer, maar zal tot 1 februari 2024 werken aan de overdracht van haar werkzaamheden. Ten behoeve van de continuïteit van de organisatie zal de raad van toezicht een interim-bestuurder aanstellen.

Dichterbij

Dichterbij is er voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. De organisatie biedt ondersteuning, zorg en behandeling in alle fasen van het leven. Stallenberg: ”Ik heb met grote toewijding en passie gewerkt bij Dichterbij en genoten van alle contacten die dit mooie en betekenisvolle werk met zich mee heeft gebracht. En natuurlijk ben en blijf ik nieuwsgierig naar wat de toekomst Dichterbij zal gaan brengen. Met dank aan alle cliënten, verwanten en collega’s”.

De raad van toezicht noemt Stallenberg ‘een betrokken, vakkundige en plezierige bestuurder, die met volle aandacht, toewijding en integriteit gewerkt heeft aan de belangen van de cliënten, medewerkers en de organisatie’.