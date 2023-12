Dichterbij laat bouwbedrijf BAM zo’n tienduizend zonnepanelen installeren op 155 daken van locaties van de gehandicaptenzorgorganisatie. BAM start in februari 2024 met de uitvoering en rondt de werkzaamheden begin 2025 af

Dichterbij heeft in het kader van de Green Deal de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn en verduurzaamt daarom haar locaties in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Dichterbij en BAM tekenen eveneens een vijfjarige onderhoudsovereenkomst voor de installaties.

Het doel is voor Dichterbij door slimme datamonitoring energiebesparing, kostenbesparing en aantoonbare CO2-reductie te realiseren.