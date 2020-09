Dick Veluwenkamp nieuwe bestuursvoorzitter Arkin

Dick Veluwenkamp is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ggz-instelling Arkin. Veluwenkamp volgt Jeroen Muller op, die bestuursvoorzitter wordt bij het Dijklander Ziekenhuis. Veluwenkamp is sinds 2008 werkzaam bij Arkin en is sinds 2014 lid van de raad van bestuur.

Dat meldt Arkin op 18 september. Floor van Dijk is benoemd als interim lid van de raad van bestuur voor de periode tot en met 31 december 2020.Zij is momenteel interim directeur behandelzaken bij Inforsa, een van de specialismen van Arkin. In de komende maanden wordt gezocht naar een definitieve invulling van de functie lid raad van bestuur met een zorginhoudelijke achtergrond.

“Arkin past bij mijn ambitie om iets voor de maatschappij te betekenen en substantiële waarde toe te voegen”, zegt Dick Veluwenkamp. “Bovendien voel ik me in deze organisatie als een vis in het water. Het geeft me enorm veel energie om dag-in dag-uit te zien hoe betrokken iedereen is bij de zorg die we verlenen aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Ik prijs me gelukkig dat ik hieraan mijn steentje mag bijdragen als bestuursvoorzitter.”